На Камчатці впав у озеро вертоліт з 14 туристами, ЗМІ пишуть про загиблих

Джерела російського видання повідомили, що в результаті аварії вертольота у заповіднику на Курильскому озері загинули 8 людей

У Росії розбився туристичний вертоліт / колаж "Сьогодні"

У Росії на Камчатці в районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 людей, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.

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Про це повідомив російський "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовника агентства, екіпаж намагався виконати посадку в умовах туману, і вертоліт, який летів з селища Ніколаєве-2 на вулкан Хадутка, впав у озеро.

"Вертоліт впав у озеро Курильське, район кордону "Озерної" за 200 кілометрів від аеропорту "Єлізово" (у Петропавловську-Камчатському. – Ред.). У районі падіння були складні метеоумови – туман", – цитує видання своє джерело.

Водночас підтвердження інформації про загиблих поки немає.

Так, у крайовому МОЗ повідомили, що дев'ять туристів знайдені живими після падіння вертольота на Камчатці з травмами різного ступеня тяжкості.

"Дев'ятеро людей дістали, всі живі. Ступінь тяжкості вже будуть визначати медики на місці", – повідомила місцева влада.

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Там також розповіли, що в район події вилетіли дві бригади медиків медицини катастроф, до прийому постраждалих і надання допомоги готові крайова лікарня Петропавловська-Камчатського і Тернівська лікарня.

Також у район аварії вилетів вертоліт МНС Росії з рятувальниками і водолазами на борту.

За інформації російського РБК, вертоліт авіакомпанії "Витязь-Аеро" прямував маршрутом Петропавловськ-Камчатський – Курильське озеро. Співробітники заповідника почули звук падіння і вийшли на човнах на озеро для пошуку постраждалих.

На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом: