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На Красній площі активіст Крисевич "вистрілив" собі в голову (фото, відео)

11 червня 2021 13:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Незвичайну акцію в центрі Москви влаштував Павло Крисевич – він зімітував самогубство, вистріливши перед цим в повітря

Павло Крисевич зімітував самогубство з пістолета. Колаж: "Сьогодні"

Павло Крисевич зімітував самогубство з пістолета. Колаж: "Сьогодні"

На Красній площі в Москві активіст Павло Крисевич зімітував самогубство, вистріливши собі в голову з охолощеного пістолета Макарова. Перед цим він зробив два попереджувальні постріли в повітря. Його у ту ж мить же повалила і забрала поліція.

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Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

Павло Крисевич отримав опік обличчя. Він доставлений в ОВД Китай-місто.

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Як повідомляє Telegram-канал "Відкриті медіа", перед акцією активіст підготував маніфест, в якому назвав постріл єдиним рішенням, як позбутися страху репресій.

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"Ми зробимо це за вас, а ось чи приймати результат, вирішувати вже вам. Тільки тут і тільки зараз. З димки пороху і клацань затвора кованого механізму. Контрольний вистріл. Державному залякуванню, небесному і твариному бродінню в головах", – йдеться в маніфесті Крисевича.

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Раніше повідомлялося, що в Москві затримали чоловіка з плакатом "Прокиньтеся, у нас знову цар".

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