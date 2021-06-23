На виробництві російської вакцини "Супутник V" знайшли порушення

Делегація ВООЗ проінспектувала 4 майданчики з 7, опублікувавши зауваження по роботі однієї з них

Російську вакцину "Супутник V" роблять з порушеннями / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на заводі "Фармстандарт" в Уфі, який заповнює флакони російською вакциною "Супутник V".

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Як повідомляє Reuters, побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

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За даними джерела Reuters, зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.

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Раніше ми повідомляли, що міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Що немає так з російською розробкою проти коронавірусу – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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