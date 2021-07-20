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На тимчасового президента Малі напали з ножем під час молитви в мечеті

20 липня 2021 14:45

Богдан Приходько Богдан Приходько

Злочинець промахнувся і поранив іншу людину

На полковника Ассімі Гоіту напали с ножем. Фото: колаж "Сьогодні

На полковника Ассімі Гоіту напали с ножем. Фото: колаж "Сьогодні

На тимчасового президента Малі полковника Ассімі Гоіто стався озброєний напад. Про це повідомляє BFM TV у вівторок, 20 липня.

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Зазначається, що інцидент стався в мечеті в Бамако, де глава держави молився з нагоди свята Курбан-байрам.

За словами очевидців, один з нападників намагався вдарити Гоіто ножем, але поранив іншу людину. Після нападу тимчасового президента вивели з мечеті. Як припускають місцеві ЗМІ, він не постраждав.

Полковник Ассімі Гоіто захопив владу в Малі після державного перевороту в 2020 році. У травні 2021-го тимчасовий президент Малі Ба Ндао і прем'єр-міністр Моктар Уан були затримані в своїх резиденціях. В кінці травня Конституційний суд Малі оголосив Ассімі Гоіто тимчасовим президентом.

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Нагадаємо, в серпні минулого року в Малі військові влаштували заколот і відсторонили від влади та заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейта і главу уряду Бубу Сіссе.

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Ми також повідомляли, що в Малі стався вибух, в результаті якого загинули три миротворці ООН .

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