Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Відмінний подарунок": росіянам запропонували труси з Путіним-космонавтом (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 14:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Труси з російським лідером придбали вже понад п'ять разів
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

На російському сайті продають чоловічі труси із портретом президента РФ Володимира Путіна. На виробі зображено малюнок, де господар Кремля у скафандрі, як космонавт.

Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів зі знижкою (483 грн).

Реклама

В описі товару зазначено: "Чоловічі труси з яскравим тематичним малюнком. Відмінний подарунок чоловікові! Зроблені з тканини сендвіч – до тіла прилягає шар із бавовни, лицьова сторона з поліестеру для яскравої картинки. Зручні, в трусах не спекотно, тканина м'яка і приємна на дотик. Незвичайний подарунок – Труси чоловічі з малюнком Путін космонавт".

Фото: скріншот
Фото: скріншот

За даними сайту, нижню білизну купили понад п'ять разів. Покупці навіть залишили відгуки:

Реклама
  • "Яскравий принт, добре зроблено!"
  • "Картинка ВВП виявилася не такою великою, ніж обіцялося. Але все одно виглядає прикольно".

Фото: wildberries.ru
Фото: wildberries.ru

Фото: wildberries.ru
Фото: wildberries.ru

Але запитань до товару виявилося більше:

Реклама
  • "А можна нову колекцію з Путіним? Мені дуже сподобалися дані труселя, вже рік ношу не знімаючи!"
  • "Оцініть товар і надіньте шиворіт-навиворіт".
  • "На дупі краще б виглядав!"
  • "А з боку сідниць у районі заднього проходу немає рота президента?"
  • "Підкажіть, на звороті такий самий малюнок чи ні?"

Товари з Путіним

  • Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries на своєму сайті пропонує придбати різноманітні товари з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним, а також забороненою в Україні символікою. У 2020 році сайт запустив продажі в Україні. Так, ввівши в пошук слово "Путін", отримайте "відмінну" можливість придбати футболку або навіть набір для вишивання з главою Кремля – всі ціни вказані у гривнях.
  • Також у Росії продають "ікони" з Путіним – ціна вражає. Портрет господаря Кремля продається в наборі з іконою Миколи Чудотворця та браслетом.
  • Крім того, в інтернеті продають іграшкового Путіна. Президента РФ можна купити у вигляді вступу на посаду або у вигляді борця в кімоно. Масштаб ляльки 1/6, зроблена в Китаї. До неї додаються аксесуари та одяг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "тристоронку" з Путіним Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти