"Нацистські тварюки": Соловйов образився на Німеччину через марки

Російські пропагандисти ніяк не вгамуються

Соловйова знову "бомбануло" через Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

У російського телеведучого та пропагандиста Володимира Соловйова "підгоріло" через подаровані поштові марки з "російським військовим кораблем" міністру культури Німеччини Клаудії Рот. Прийнявши подарунок від свого колеги (міністра культури України Олександра Ткаченка), вона прочитала, що на них написано: "F*ck you, russian ship" (російський корабель, йди нах*й.) Це сталося під час зустрічі міністрів в Одесі.

Ситуація привела Соловйова до сказу, він сказав: "Так що f*ck you russian каже. Я сподіваюся, ця тварюка ніколи свою брудну німецьку ляжку, ніжку, ручку та інші частини свого огидного тіла, ніколи, ці частини тіла не будуть на території Російської Федерації. Значить, ось ця нацистська тварюка, вона каже: "f*ck you russian", а ми маємо серйозно на це дивитись. Там у них Шольц, який каже: "ха, це ж смішно, геноцид росіян на Донбасі". Там у них канцелярія, яка каже: "f*ck you russian". І ви хочете, тварюки, щоб ми вели з вами якийсь діалог?"

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко в Одесі подарував німецькій колезі дві поштові марки із "російським військовим кораблем".

На одній український прикордонник показує середній палець російському крейсеру"Москва". Друга, що з'явилася вже після того, як судно затонуло, називається "російський військовий корабель... ВСЕ!"

Віллу Соловйова залили "кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі забризкали стіни будинку та написали на воротах "вбивця".

Крім того, італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

