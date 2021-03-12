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Над Росією пролетіла палаюча куля: 3 версії, що це може бути

12 березня, 19:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Яскравий літаючий об'єкт над Якутією сприйняли за метеор, сміття з МКС та частину російської ракети

Жителі російської Якутії стали свідками незвичного явища – в небі над селищем Усть-Нера пролетів невизначений об'єкт, залишивши за собою довгий яскравий "хвіст".

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Про це повідомив Telegram-канал Mash.

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На опублікованому вражаючому відео видно, як яскрава куля, що світиться, летить до землі і поступово гасне. Спочатку місцеві жителі вирішили, що це згоріле небесне тіло, але дана версія малоймовірна, оскільки для цього у об'єкта була замала швидкість.

За іншою версією, це могла бути платформа зі старими акумуляторними батареями, яку напередодні викинули з Міжнародної космічної станції.

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У травні минулого року японський вантажний корабель HTV-9 доправив на МКС платформу з новими акумуляторами. Техніку замінили, тому 11 березня американський дистанційний маніпулятор SSRMS скинув стару платформу вниз в безпечному положенні – за ваги в 2,5 тонни вона стала найважчим космічним сміттям, яке викидали з МКС.

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Однак в NASA стверджують, що платформа мала впасти не менше як через два роки.

Крім того, в "Роскосмосі" допускають, що об'єкт над Якутією міг бути "Фрегатом" – відпрацьованим розгінним блоком російської ракети-носія "Союз-2.16", яка вивела шість супутників на орбіту в 2009 році. Але в Міністерстві екології Якутії таку ймовірність виключають.

Нагадаємо, що раніше над Росією вибухнув метеорит – енергію вибуху оцінили в межах 1-5 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Також раніше російські члени екіпажу МКС виявили в своїй секції станції три тріщини, з яких витікало повітря. Набір для ремонту виявився досить незвичайним.

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