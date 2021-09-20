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"Настав час зробити те, про що я мріяв" – що заявив пермський стрілок перед бійнею в університеті

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
20 вересня, 12:59
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У соцмережі знайшли пост хлопця, який, ймовірно, стріляв в Пермському університеті
Стрілка в Пермському університеті знешкодили. Фото: колаж "Сьогодні"
Стрілка в Пермському університеті знешкодили. Фото: колаж "Сьогодні"

За непідтвердженими даними, стрілянину в Пермському державному університеті в Росії влаштував Тимур Бекумансуров.

Як повідомляє Эхо Перми, в одній з публікацій у своїй соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому вузі.

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"Те, що відбулося не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно. Напевно пишу це для спрощення роботи СК або тим хто буде все це розгрібати. По ходу буду дописувати свої думки, а зараз почну з хронології своїх дій ... Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", – йдеться в повідомленні.

За словами зловмисника, він давно відкладав гроші на покупку вогнепальної зброї, а до березня 2021-го зібрав потрібну суму.

Згідно з його посту, спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив ціль. Після ретельного відбору стрілок зупинився на Пермському університеті через велику кількость корпусів.

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Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку ймовірного стрільця.

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Що кажуть в поліції

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За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу.

"Кримінальну справу про вбивство порушено за фактом стрілянини в Пермі, розслідуванням займеться центральний апарат СК", – повідомляє РІА Новини.

Деталі інциденту

  • Невідомий проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрився в аудиторіях. У мережі поширюють відео, як студенти біжать із закладу через вікна.
  • Зараз на місці події працюють правоохоронці. Попередньо відомо, що нападника ліквідували. Зброя, з якої він вів стрілянину, була не травматична.
  • Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені.

Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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