Наздогнав "хлопок"? У Курську почалася велика пожежа

В останні тижні в РФ стаються різні вибухи та пожежі

Курськ розташований за 120 км від кордону з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

В останні тижні в Російській Федерації сталася серія вибухів та пожеж. Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що в російському Курську виникла сильна пожежа. Причини займання поки що невідомі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Фото та відео можна подивитися в Telegram-каналі "Україна 24".

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Зазначимо, що Курськ лежать за 120 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, війна з Україною заходить на територію Росії все далі – за останні тижні географія вибухів та пожеж у південних регіонах Російської Федерації помітно розширилася. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається у прикордонних областях і хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.

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