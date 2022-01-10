НАТО без України: Росія умовляє США на небезпечний компроміс

Кремль попросив Вашингтон заблокувати шлях України до Альянсу. Але відповідь США не забарилася

Рябков виступив за те, щоб на мадридському саміті Альянсу затвердили відповідну формулу / Фото: Колаж: Сьогодні

Москва зажадала від США юридичних гарантій того, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до НАТО. Про це на брифінгу за підсумками переговорів Росії та США заявив представник РФ Сергій Рябков.

"Ми наголошуємо, що для нас це абсолютно обов'язково – переконатися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формулу, прийняту бухарестським самітом у 2008 році, було б відкликано та замінено на наступне: "Україна та Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", – сказав він.

При цьому він зазначив, що Росії набридло вести "порожні розмови".

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"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами "мають", "зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", – заявив Рябков.

У відповідь на це Шерман заявила, що подібні вимоги для США неприпустимі. Штати не "закриватимуть двері" в НАТО перед жодною країною, спираючись на бажання третьої сторони.

За її словами, США під час контактів з Росією не збираються приймати рішення про долю України без участі України, про Європу – без Європи та про долю НАТО – без НАТО.

Переговори щодо вступу України до НАТО

Москва вимагає нерозширення НАТО, зокрема, щоб до Альянсу не приймали Україну. На тлі ультиматуму Кремля 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, а 13 – Росія – ОБСЄ.

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Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні . За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.

Столтенберг заявляв, що НАТО готується до агресії РФ проти України . Іншими словами, Альянс практично відмовив Москві у задоволенні вимог про нерозширення.

Що хоче Росія від США

У проекті договорів із США та НАТО, які направила до Брюсселя та Вашингтону Росія, ключові пункти – нерозширення військово-політичного блоку:

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