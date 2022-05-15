НАТО змінить своє ставлення до Росії. Bloomberg дізнався подробиці

НАТО у новій стратегії, яку ухвалять у червні 2022 року, може позначити Росію як "безпосередню загрозу". Водночас дві країни теж готуються вступити до Альянсу. Про це повідомляє видання Bloomberg.
Очікується, що союзники по НАТО підкреслять поведінку Росії як пряму загрозу в стратегічному документі, що готується. Фінляндія подасть заявку на вступ до оборонного альянсу, а Швеція, ймовірно, оголосить про аналогічний крок пізніше в неділю.
Представники НАТО збираються на переговори у Берліні. Генеральний секретар Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Німеччини проведуть пресконференцію. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся там із міністром закордонних справ України.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив у суботу лідеру Фінляндії, що вступ до НАТО буде помилкою.
НАТО та загрози Росії
- У Москві поки що наростає градус звинувачень на адресу Фінляндії та Швеції на їхнє законне право бути членом будь-якого військового союзу.
- 14 травня заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. " Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав ", — цитує цього діяча російська агенція "Інтерфакс".
- На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою метою для російських військових.
- А ще наприкінці квітня три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту Турку. офіційно для навчань з Військово-морськими силами Фінляндії