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НАТО проти Росії? Які сили мають противники, якщо гримне війна – Express

Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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31 січня, 09:26
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Військова напруженість на кордоні України та Росії ніяк не спадає , І поки гармати мовчать, справжнісінька війна йде в інформаційному просторі. Практично всі світові ЗМІ в режимі non-stop публікують матеріали, в яких оцінюють момент дня і намагаються. спрогнозувати ймовірний розвиток подій .

Так, наприклад, експерти британської газети Express оцінили спільну військову міць блоку НАТО та Росії.

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Крихкий компроміс

Росія під керівництвом Володимира Путіна стає дедалі агресивнішою стосовно України, розміщуючи на загальному кордоні потужні військові з'єднання у відповідь на те, що вона вважає повзучим наступом з боку НАТО.

Захід справедливо побоюються майбутнього вторгнення. Сучасні відносини Росії та України стали підсумком компромісу між адміністрацією Путіна та його західними опонентами. Проте США, Великобританія та їхні союзники по НАТО попередили російського президента, щоб той не дотримувався тієї ж експансіоністської тактики, яка вразила регіон у 2014 році.

У свою чергу, Путін стверджує, що він лише відповів на аналогічні цілі НАТО.

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Наскільки велика російська армія?

Нещодавні дані розвідки, оприлюднені прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, показали, що 60 російських бойових з'єднань розташувалися на українському кордоні. Їхня присутність, попередив Джонсон, може спровокувати "блискавичну війну" в цьому регіоні.

Західні лідери заявляють, що Путін прагне відновити Росію в її розмірах за СРСР, анексувавши нові країни Східної Європи.

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Хоча президент Росії спростував плани вторгнення в Україну, заявивши натомість, що виступає проти розширення НАТО на схід. Він неухильно зміцнює військову присутність у цьому районі. Загальна кількість російського угруповання налічує 100 000 військовослужбовців, підтримуваних військовою технікою. У той же час, Путін оснащує союзну Білорусь ракетними системами і відправляє кораблі в Чорне море.

Війська і техніка, що чинять тиск на Україну, – це лише мала частина сил, які має пан Путін.

Дані показують, що, якщо розглядати Росію поряд із членами НАТО, чисельність її військ поступається лише США. За даними порталу armedforces.eu , армія Росії налічує близько 1 154 000 солдатів. Ще приблизно 250 000 солдатів перебувають у резерві.

У той же час Росія має найпотужніший арсенал ядерної зброї, що налічує близько 6 400 боєголовок.

Яка армія НАТО?

Військова сила США лише трохи перевищує російську. Головний член НАТО має армію, яка налічує приблизно 1 346 400 осіб особового складу. Приблизно 165 000 з них розгорнуті, а 799 500 резервістів чекають свого часу. Проте НАТО є союзом націй, а це означає, що його спільна військова міць становить суму можливостей кожного активного члена.

Після США найпотужніші за особовим складом контингенти Туреччини, Франції та Німеччини. Це відповідно 445 000, 208 000 та 189 100 солдатів. Кожна країна виділяє бійців залежно від "різної стратегічної ваги та впливу". Загалом, заявляє НАТО, блок має "здатність розраховувати майже на 3,5 мільйона особового складу, військовослужбовців і цивільних осіб разом узятих".

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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