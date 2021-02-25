Ніяких подробиць поки немає

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували з московського СІЗО-1 "Матроська тиша".

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Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв в Twitter.

При цьому інших подробиць Кобзєв не привів.

Команда Навального в Telegram написала, що ФСВП відмовилася повідомляти, куди відправили політика. Його місцезнаходження зараз невідоме.

"Як бачите, влада Росії боїться і не хоче виконувати вимогу ЄСПЛ щодо звільнення Олексія. Ганьба Путіну, свободу Навальному!", – сказано в повідомленні.

Справа "Ів Роше"

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Слідчий комітет Росії в 2012 році відкрив кримінальне розслідування проти Навального і його брата Олега. Причиною стала заява гендиректора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепрі.

Правоохоронці стверджують, що компанія, якою володіють Навальні, надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що компанія зазнала збитків в розмірі 26 млн рублів. У цій справі політику оголосили вирок – 3,5 роки умовного терміну.

Також ми писали, що Міжнародна правозахисна організація Amnesty International позбавила ув'язненого російського опозиціонера статусу в'язня совісті. Подробиці – в матеріалі "Сьогодні".

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