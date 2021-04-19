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Навального переводять з колонії до стаціонару лікарні

19 квітня, 12:02

Віталій Семченко Віталій Семченко

Також опозиціонеру призначили вітамінну терапію – як стверджується, з його згоди

Російського опозиціонера Олексія Навального, який вже більше двох тижнів голодує в колонії, переводять до стаціонару обласної лікарні для засуджених.

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Про це йдеться в заяві Федеральної служби виконання покарань.

"В даний час стан здоров'я А. Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт", – сказано в повідомленні.

Також опозиціонеру призначили вітамінну терапію – як стверджується, з його згоди.

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Нагадаємо, раніше лікар політика Ярослав Ашихмин заявив, що Навальний повинен спостерігатися в реанімації, бо "може померти в будь-який момент". За словами фахівця, у політв'язня зараз проблеми з нирками і серцем, що може призвести до фатальних наслідків.

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Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в разі смерті Навального для Росії "будуть наслідки".

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Росія тюрма опозиціонер Олексій Навальний
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