Навального засудили до 9 років суворого режиму за "шахрайство" та "неповагу до суду"

Режим Путіна не дав політику вийти на волю

Суд влаштували прямо в колонії, щоб не вивозити Навального до Москви / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав новий термін від суду країни, яка ігнорує міжнародне право. Тепер засновник Фонду боротьби з корупцією засуджений на 9 років колонії суворого режиму у новій справі про шахрайство та образу судді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Реклама

Звинувачення

Лефортівський суд Москви засудив Навального до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу 1,2 мільйона рублів ($11,5 тисяч) у новій справі про шахрайство та неповагу до суду. Вирок оголосили на виїзному засіданні суду у колонії №2 міста Покров Володимирської області, де Навальний відбуває покарання у справі компанії "Ів Роше".

Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року, коли вже добігав кінця умовний термін у справі "Ів Роше", що закінчується 30 грудня 2020 року. І лише тоді в Слідчому комітеті РФ зауважили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 з 588 мільйонів рублів, перерахованих у різні фонди, зокрема у ФБК.

Справа про неповагу до суду з'явилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Його завели наприкінці травня 2021 року. Пізніше ці дві справи об'єднали в одну, і тепер опозиціонер отримав новий термін.

Реклама

Реакція

В твіттері Навального після оголошення вироку від його особи з'явився такий коментар: "9 років. Ну, як говорили герої мого улюбленого серіалу The Wire: "You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out". У мене навіть була футболка з цим гаслом, але тюремна влада її вилучила, вважаючи підпис екстремістським".

Адвокати опозиціонера мають намір опротестувати вирок.

Доля Навального