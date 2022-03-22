Навального засудили до 9 років суворого режиму за "шахрайство" та "неповагу до суду"

Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав новий термін від суду країни, яка ігнорує міжнародне право. Тепер засновник Фонду боротьби з корупцією засуджений на 9 років колонії суворого режиму у новій справі про шахрайство та образу судді.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Звинувачення
Лефортівський суд Москви засудив Навального до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу 1,2 мільйона рублів ($11,5 тисяч) у новій справі про шахрайство та неповагу до суду. Вирок оголосили на виїзному засіданні суду у колонії №2 міста Покров Володимирської області, де Навальний відбуває покарання у справі компанії "Ів Роше".
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Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року, коли вже добігав кінця умовний термін у справі "Ів Роше", що закінчується 30 грудня 2020 року. І лише тоді в Слідчому комітеті РФ зауважили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 з 588 мільйонів рублів, перерахованих у різні фонди, зокрема у ФБК.
Справа про неповагу до суду з'явилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Його завели наприкінці травня 2021 року. Пізніше ці дві справи об'єднали в одну, і тепер опозиціонер отримав новий термін.
Реакція
В твіттері Навального після оголошення вироку від його особи з'явився такий коментар: "9 років. Ну, як говорили герої мого улюбленого серіалу The Wire: "You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out". У мене навіть була футболка з цим гаслом, але тюремна влада її вилучила, вважаючи підпис екстремістським".
Адвокати опозиціонера мають намір опротестувати вирок.
Доля Навального
- 17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він перебував на лікуванні від наслідків отруєння, і був затриманий у сірій зоні московського аеропорту Шереметьєво, після чого відправлений спочатку до СІЗО, потім до в'язниці.
- Зараз Олексій Навальний відбуває термін у 2 роки та 6 місяців у виправній колонії ІЧ-2 у Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін.
- Мосміськсуд 9 червня 2021 року визнав пов'язані з Навальним ФБК та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонено.