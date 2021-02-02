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Навальному дали реальний термін, починаються протести: всі подробиці (фото, відео)

2 лютого, 21:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція затримує протестувальників

У Росії у вівторок, 2 лютого, Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, Навальний отримав 3,5 року колонії загального режиму.

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Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути близько 2,5 року покарання. До набуття вироком чинності Навальний залишиться під вартою.

Відразу після винесення вироку штаб Олексія Навального закликав росіян до нових протестів.

21:18 Затримання також почалися біля Гостиного двору в Петербурзі – повідомляють про щонайменше чотирьох затриманих.

21:09 ОМОНівці практично повністю "зачистили" Манежну площу в центрі Москви і продовжують точкові затримання на прилеглих вулицях.

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20:58 Силовики відтіснили співробітників ЗМІ з Манежної площі, також відбуваються затримання біля готелю "Москва" навпроти Держдуми.

20:45 Люди також збираються біля Гостиного двору в Санкт-Петербурзі. Поліція в мегафон просить протестувальників розійтися.

20:40 На Манежній площі почалися перші затримання учасників протесту.

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20:33 Біля Манежної площі збираються учасники протесту.

20:25 На вхід і вихід закрили станції "Охотний ряд", "Площа Революції" і "Олександрівський сад". Це зроблено на вимогу поліції – "до особливого розпорядження".

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20:10 Пушкінську площу в Москві обнесли парканом, вона оточена бійцями Росгвардії і МВС.

19:49 Також нові сили ОМОНу прибувають і до Мосміськсуду, який виніс вирок Навальному.

19:46 Силовики теж готуються. Манежну площу заполонили автозаки, стягують ОМОН.

19:35 штаб Навального оголосив нову акцію протесту на Манежній площі у Москві.

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