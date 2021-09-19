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Навальному не дали проголосувати за кандидатів до Держдуми

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 20:33
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У російських в'язницях вибори не проводяться
Навальний не зміг виконати свій громадянський обов'язок/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Навальний не зміг виконати свій громадянський обов'язок/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер Олексій Навальний не зміг проголосувати на виборах до Держдуми Росії. Про це повідомив заступник директора Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Боярінев.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

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"Засуджені, у яких вирок вже вступив в законну силу, відповідно до російського законодавства, вони у нас не голосують. У нас голосують тільки особи, які утримуються в слідчих ізоляторах, у яких вирок не вступив в законну силу. У Навального, наскільки я знаю, вирок вступив в законну силу, він відбуває покарання", – сказав Боярінев на брифінгу в інформаційному центрі ЦВК РФ.

При цьому чиновник не зміг відповісти, чи змогли проголосувати:

  • колишній губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал, який перебуває в СІЗО "Лефортово" за організацію замахів на трьох бізнесменів в 2004-2005 роках;
  • радник голови "Роскосмосу" Іван Сафронов, обвинувачений у державній зраді і який перебуває зараз під арештом.

Вибори до Держдуми

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У Камчатському краї Росії і Чукотському автономному окрузі о 8:00 17 вересня за місцевим часом відкрилися перші виборчі дільниці, де почалися вибори до Держдуми.

У Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед ділянкою.

Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки вже складаються.

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