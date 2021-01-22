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Навальний дав зрозуміти Путіну: Вішатися на гратах і розтинати вени – не збирається

22 січня, 17:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Опозиціонер запевняє, що тиск у нормі і раптовий серцевий напад виключений

Відправлений за ґрати на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує слати меседжі владі і спілкуватися зі своїми прихильниками на свободі. Він заявив, що не має наміру кінчати життя самогубством у СІЗО і дякує росіянам за активні перегляди фільму про палац президента РФ Володимира Путіна.

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Про це він пише на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, 40 млн переглядів означають, що зараз в одному бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкать і намажте їм труси "Новачком"".

"Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконних гратах, а також розтинати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу сходами. Мені щодня міряють тиск – він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений. Я не п'ю самогон і не об'їдаюсь рафаелками", – заявив опозиціонер.

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Він додав, що його психоемоційний стан абсолютно стабільний і він точно знає, що зовні в'язниці багато хороших людей і підмога прийде.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

Також повідомлялося, що Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: не хоче слухати брехню Путіна.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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розслідування СІЗО самогубство палац Володимир Путін Олексій Навальний Матросская тишина

Джерело: Сьогодні

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