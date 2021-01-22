Навальний дав зрозуміти Путіну: Вішатися на гратах і розтинати вени – не збирається

Відправлений за ґрати на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує слати меседжі владі і спілкуватися зі своїми прихильниками на свободі. Він заявив, що не має наміру кінчати життя самогубством у СІЗО і дякує росіянам за активні перегляди фільму про палац президента РФ Володимира Путіна.
Про це він пише на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, 40 млн переглядів означають, що зараз в одному бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкать і намажте їм труси "Новачком"".
"Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконних гратах, а також розтинати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу сходами. Мені щодня міряють тиск – він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений. Я не п'ю самогон і не об'їдаюсь рафаелками", – заявив опозиціонер.
Він додав, що його психоемоційний стан абсолютно стабільний і він точно знає, що зовні в'язниці багато хороших людей і підмога прийде.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
Також повідомлялося, що Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: не хоче слухати брехню Путіна.
Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального
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