Про смерть у в'язниці і Путіна: головне з нового інтерв'ю Навального

Олексій Навальний зміг розповісти журналістам The New York Times про свої тюремні будні

Олексій Навальний: Путін перетворює політиків у агентів впливу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер Олексій Навальний не виключає, що може померти у в'язниці, а також, що його спровокують на отримання нового терміну ув'язнення.

Реклама

Про це політичний в'язень розповів в інтерв'ю американському виданню The New York Times , перебуваючи в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров (Володимирська область).

Про смерть і Путіна

Олексій не виключає, що його можуть вбити у в'язниці, тому що Путін – психічно хвора людина: "Давайте не забувати про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною – Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-кого, і ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя. Вбивці з ФСБ стали їздити зі мною по країні буквально з наступного дня після того, як я оголосив, що йду на вибори президента. Розумний чи це хід? Серйозно, віддати наказ своїй спецслужбі вбити політичного противника хімічною зброєю? Так собі ідейка. Але Путін зробив це тому, що одержимий якимись своїми страхами і ідеями". Реклама Читайте також: Олексій Навальний закінчив голодування: вона тривала 24 дні Про тиск За словами опозиціонера, їх зона спеціалізується на насильстві психологічному і це куди більш витончено: "Тебе не будуть бити – навпаки, нескінченними провокаціями тебе самого поставлять в умови, коли ти змушений будеш когось побити, вдарити, погрожувати. І тоді справа зроблена – всюди відеокамери, і адміністрація з величезним задоволенням порушить проти тебе нову кримінальну справу за фактом нападу, додавши до твого терміну пару років. Не піддаватися на провокації – це головне, чого ти повинен навчитися тут". Про їжу

Навальний розповів, що йому вдалося змінити раціон в'язнів завдяки соціальним мережам:

"Раніше їжа була не дуже, але я пару раз написав про це в інстаграмі, і вона стала значно краще. Основний пункт меню – каша. Якщо отримуєш передачі і маєш можливість купувати продукти в тюремному ларьку – цілком вистачає. Якщо, як тут кажуть, "рухаєшся на одній баланді", то, скажімо так, це сильно допоможе в боротьбі із зайвою вагою".

Реклама

Про стеження

Олексій розповів, що за сім місяців його ув'язнення, він жодного разу не був в місці, де немає відеокамери. А для того, щоб зберігати всю зібрану про нього інформацію, в колонію доставили величезний сервер:

"Всі папери і записи, які я несу на зустріч з адвокатом і виношу із зустрічі, ретельно фотографуються. Я жодного разу не говорив ні з одним співробітником без відеозйомки. Для керівництва тюремної системи це і гарантія того, що я не буду впливати "разлагаючи" на співробітників. Забавно, у нас в загоні, в кабінеті начальника, навіть встановили величезний сервер, щоб зберігати ці відеозаписи. А ще смішніше те, що коли ми в суді істребуемо їх, нам відповідають: "В результаті технічної поломки запис було знищено".