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Навальному виписали величезний штраф за "наклеп" на ветерана

20 лютого, 18:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суддя вирішила не засуджувати опозиціонера до тюремного терміну

Російський суд визнав опозиціонера Олексія Навального винним у справі про "наклеп" до 94-річного ветерана Гната Артеменка.

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Про це повідомляє Медуза.

Відповідне рішення 20 лютого ухвалив Бабушкінський суд Москви, засудивши Навального до штрафу в розмірі 850 тисяч рублів (близько 320 тисяч гривень). Сам він свою провину не визнав і назвав своє переслідування політизованим.

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Перед цим Навальний виступив з останнім словом, заявивши, що цей процес ображає всіх ветеранів, оскільки один день суду обійшовся державі в 50 тисяч рублів, а сам Артеменко за останні 4 роки отримав лише 11 тисяч рублів держдопомоги.

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"Сподіваюся, ви горітимете у пеклі, але перед цим відповісте в суді. Рано чи пізно правда візьме своє, кожен отримає по заслугах", – сказав опозиціонер.

Зазначимо, що прокуратура просила для Навального покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі і 950 тисяч рублів штрафу.

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Що сталося?

2 червня 2020 року в Telegram-каналі і в Twitter Навальний опублікував пропагандистський відеоролик, на якому Гнат Артеменко, а також дизайнер Артемій Лебедєв, актор Іван Охлобистін та олімпійська чемпіонка Аделіна Сотникова висловилися в підтримку поправок до Конституції РФ.

"Поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті. Зрадники", – написав він.

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Після цього онук ветерана подав проти політика позов про наклеп – буцім його дідові була заподіяна моральна шкода.

Перше засідання суду відбулося 5 лютого і тривало 8 годин. На ньому Навальний не визнав своєї провини і звинуватив родичів ветерана в знущаннях над ним. А Гнат Артеменко зажадав від нього вибачень, але через погане самопочуття йому викликали швидку допомогу і засідання довелося перервати.

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Росія суд ветеран наклеп опозиціонер Олексій Навальний
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