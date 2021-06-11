Навальний, Сирія і Донбас. В Україні показали нову форму збірної "путінської Росії"

Якби Росія теж оновила дизайн форми футбольної збірної, то на ній би могли "красуватися" згадки про війну в Україні і Грузії

На тлі істеричної реакції, яку викликав у Кремлі і в пропагандистських ЗМІ новий дизайн форми української збірної з футболу, російським футболістам теж запропонували оновити форму перед Євро-2020.

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"Новий дизайн" футболок для РФ опублікував в своєму Facebook український підприємець і громадський діяч Геннадій Курочка.

"Накидав кілька ідей, як повинна виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021", – пише Курочка.

Він запропонував додати на футболки спортсменів напис Russia by Putin ("Путінська Росія"):

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Коміри футболістів Курочка пропонує прикрасити написами з "досягненнями" режиму Путіна:

"Війна проти України з 2014"

"Війна в Сирії з 2015"

"Війна проти Грузії 2008"

"Крах MH17 в 2014"

"Вбивство Сергія Магнітського в 2009"

"Вбивство Нємцова 2015"

"Отруєння і ув'язнення Олексія Навального з 2020"

"Отруєння Литвиненка 2006"

"Отруєння в Солсбері 2018"

"Допінг на Олімпіаді 2014"

"Кібертероризм"

Нагадаємо, що новий дизайн форми української збірної на Євро-2020 з написами "Слава Україні", "Героям слава!" і контуром України з окупованих Кримом представили ще 6 червня, проте російське керівництво не припиняє її обговорювати і сьогодні.

Не оминув увагою цю тему і президент РФ Володимир Путін, повторивши темники Кремля про те, що псевдореферендум про "незалежність" Криму, після якого Росія його окупувала, був проявом демократії.

Після того, як Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму, футбольний союз наказав прибрати напис "Героям слава!". Зараз Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб її залишити.

Про що ще говорять в Україні та світі 10 червня, дивіться у відеосюжеті: