Повернення і арешт Навального: всі події дня коротко

Російський опозиціонер Олексій Навальний від серпня 2020 року перебував на лікуванні в Німеччині після отруєння бойовою речовиною "Новачок". Незважаючи на те, що в кінці минулого року російські силовики заявили, що мають намір затримати політика, оголосили його в розшук і навіть висунули нові звинувачення, 13 січня він все ж заявив про своє повернення в Москву – рейсом з Берліна 17 січня.

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Що відбувалося 17 січня:

Приліт Навального очікувався в московському аеропорту "Внуково" – туди з п'ятниці почали стягувати автозаки і спецтехніку, а керівництво аеропорту оголосило, що журналістів у будівлю не допустять.

Незважаючи на попередження, охочі зустріти Навального стали купувати квитки на рейси, щоб зайти в аеропорт як пасажири. Також журналісти скупили більшість (якщо не всі) квитки на рейс Берлін – Москва, яким летів Навальний.

Навального підвезли в аеропорт у Берліні спецтранспортом, він не проходив реєстрацію – його зареєстрували на рейс в окремому порядку. Перед відльотом політик заявив, що нічого поганого в Росії з ним статися не може і нічого такого він не очікує. На борту Навальний з дружиною записали відео в стилі фільму "Брат-2".

Поки літак був у повітрі, у "Внукові" почали затримувати як соратників опозиціонера, так і інших відвідувачів аеропорту. Також був затриманий брат політика Олег Навальний. Всього ЗМІ нарахували близько 55 затриманих в аеропорту.

За кілька хвилин до прогнозованого прильоту літак з Навальним перенаправили з аеропорту "Внуково" в "Шереметьєво". Нібито з технічних причин не могли приймати рейси. При цьому силовики заблокували виїзди з "Внукова" і перекрили під'їзди до "Шереметьєва".

У "Шереметьєві" Навальному дали вийти з літака і зробити коротку заяву в залі прильотів, а ось після проходження паспортного контролю його тієї ж миті затримали. Причиною назвали порушення умов дострокового звільнення (до 30 грудня 2020 року опозиціонер відбував умовний термін у справі "Ів Роше"). ФСВП заявила, що Навальний буде перебувати під вартою до суду.

Арешт Навального засудили в Євросоюзі, опозиціонера підтримала лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, міжнародна правозахисна організація Amnasty International назвала його "в'язнем совісті". А от Кремль заявив, що нічого не помітив.

"Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", – сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Всього затриманих через приліт Навального – близько 65 людей: 55 у "Внукові", троє в "Шереметьєві" і семеро в Санкт-Петербурзі. Частину з них вже відпустили.

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