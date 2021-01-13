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Навальний повертається в Росію: відео

13 січня, 11:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Політик повідомив, що вже купив квитки і 17 січня повернеться в РФ

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який понад три місяці продовжує лікування в Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

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Про це він написав в Instagram.

Політик зазначив, що виявився в Німеччині з однієї причини: його намагалися вбити.

"Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене", – заявив він.

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Навальний повертається в Росію: відео
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Навальний повідомив, що вже купив квитки і 17 січня повернеться в РФ.

Нагадаємо, Володимир Путін відмовився коментувати причетність російських спецслужб до отруєння Олексія Навального.

СамНавальний неодноразово відкрито називав Путіна тією людиною, яка несе пряму відповідальність за замах на нього.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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Росія отруєння Олексій Навальний
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