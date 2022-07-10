Не цар. У Росії вигадали новий титул для Путіна

У Держдумі хочуть позбутися слова "президент"

Путіна в Росії більше не хочуть називати президентом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії запропонували змінити слово "президент" на "правитель". Офіційним поясненням прозвучало іноземне походження слова, поки воно "остаточно не прижилося".

Про це повідомляють росЗМІ.

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З такою ініціативою виступила фракція ЛДПР у Держдумі Росії.

"Як аргумент вказано: президент – іноземне слово, тому його потрібно замінити, поки воно не вкоренилося остаточно", – йдеться в повідомленні.

Чи чекає на Путіна крах

Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Серед таких кандидатур – Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.

Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як повалити його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що у голові російського президента Володимира Путіна міцно встояла радянська ідеологія, причетна до мільйонів жертв, до яких голова Кремля має безпосереднє відношення, – комітет державної безпеки.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський перерахував список хронічних захворювань Путіна.

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про головні болі у Путіна.