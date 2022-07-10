Не цар. У Росії вигадали новий титул для Путіна

У Росії запропонували змінити слово "президент" на "правитель". Офіційним поясненням прозвучало іноземне походження слова, поки воно "остаточно не прижилося".
Про це повідомляють росЗМІ.
З такою ініціативою виступила фракція ЛДПР у Держдумі Росії.
"Як аргумент вказано: президент – іноземне слово, тому його потрібно замінити, поки воно не вкоренилося остаточно", – йдеться в повідомленні.
Чи чекає на Путіна крах
- Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Серед таких кандидатур – Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.
- Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як повалити його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.
- Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що у голові російського президента Володимира Путіна міцно встояла радянська ідеологія, причетна до мільйонів жертв, до яких голова Кремля має безпосереднє відношення, – комітет державної безпеки.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський перерахував список хронічних захворювань Путіна.
Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про головні болі у Путіна.