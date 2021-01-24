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"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінку

24 січня, 12:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Мережі припускають, що він сам міг вдарити Маргариту Юдіну

У Мережі з'явилося відео з російським силовиком, який прокоментував побиття літньої жінки під час акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Про це повідомляє "NEXTA Live".

"Не х** стояти у нас на шляху!", – прокоментував ситуацію з побитою жінкою 20-річний росгвардієць Валерій Зубовський.

Користувачі Мережі припускають, що саме він міг бути тим силовиком, який вдарив 54-річну петербурженку Маргариту Юдіну. Вона знаходиться в лікарні в непритомному стані. Відзначимо, що на даному етапі немає ніяких офіційних доказів провини Зубовського

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Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому поліцейські нібито вибачилися перед побитою Юдіною.

На аудіозаписі чоловічий голос, нібито полковник Сергій Музика, вибачається за інцидент. Йому у відповідь жіночий голос, нібито Юдіної, відповідає, що не має претензій.

Відзначимо, що на даному етапі немає ніяких підтверджень достовірності того, що відбувається на записі.

Раніше стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

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Нагадаємо, в Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 осіб.

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протести побиття силовики Олексій Навальний
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