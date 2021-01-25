Не пробачила: постраждала від удару омонівця у Петербурзі звернеться в СК

У Росії 54-річна Маргарита Юдіна, яка отримала травму під час акцій протесту в Санкт-Петербурзі 23 січня, коли її вдарив ногою в живіт омонівець, має намір подати заяву до Слідчого комітету і покарати винного.

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Про це Юдіна повідомила в коментарі "Новой газете".

Жінка підкреслила, що не пробачила силовика, досі не знає його прізвища і має намір звернутися до Слідчого комітету, оскільки вважає, що омонівець має бути покараний за свої дії.

Вона додала, що поліцейські так і не взяли у неї свідчення.

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"До мене не приходили, щоб взяти свідчення, приходили поліцейські тільки з проханням пробачити свого співробітника. Все одно потрібно, щоб ця справа мала законний хід, а не мелодраматичний. Тому я маю намір звернутися до Слідчого комітету і дізнатися, хто напав на мене", – зазначила Юдіна.

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Нагадаємо, 23 січня в Санкт-Петербурзі поряд із площею Повстання, де затримували протестувальників, омонівець із усієї сили вдарив у живіт жінку, яка намагалася заступитися за затриманого. Вона впала, сильно вдарилася головою і була госпіталізована.

Пізніше омонівець, який вдарив під час несанкціонованої владою акції в Санкт-Петербурзі Маргариту Юдіну, приніс їй у лікарню квіти і вибачився.

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