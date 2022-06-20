Не пускають навіть тюремників. Стало відомо, де Росія тримає у полоні бійців "Азова"

Крило в СІЗО відокремили чорною завісою, щоб коридор не було видно

Полонених з "Азовсталі" відправили в Лефортово. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командирів "Азова" вивезли з окупованих територій Донецької області до Росії. Їх утримують у слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово", де їм виділили окреме крило за чорними шторами. Туди не пускають навіть тюремників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Посилаючись на співрозмовника в юридичних колах Москви, канал "Можемо пояснити" пише, що з українськими військовими зараз працюють співробітники 5-ї служби ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків).

"Там виділили ціле крило під СБУшників та співробітників 5-ї служби. Крило відділили чорною завісою, щоб коридор не було видно взагалі. Туди навіть звичайних співробітників ізолятора не пускають", – зазначає співрозмовник "МО".

Про те, що командири "Азова", що здалися в полон у Маріуполі, перебувають у СІЗО "Лефортово", повідомило джерело ТАСС у правоохоронних органах.

Єрмак розповів, що зараз із полоненими азовцями

Охоронці "Азовсталі", що потрапили в полон, – живі. Але у яких умовах їх тримають – невідомо, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак

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"Знаємо, що вони живі. Щодо умов, то це питання теж відслідковується. Сказати чітко, в яких умовах, ми поки що не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв'язок, і процес їхнього звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюся, що він увійде до своєї активної фази, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що у центрі розвідки щодо полонених створено прес-центр. У його роботі братимуть участь як представники ГУР, і тих структур, чиї люди перебувають у полоні.

"Оскільки переговори та консультації продовжуються, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами та інформацією якось нашкодити цьому процесу", – наголосив Єрмак.

Він додав, що завданням на першому етапі було збереження життя захисників "Азовсталі", і його виконали. Сьогодні займаються другим етапом – їх поверненням.

Раніше ми писали, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко передав командування полком майору Микиті Надточію до моменту свого повернення з полону.

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Також сайт "Сьогодні" писав, що полк "Азов" попередив про провокаційні повідомлення та заяви від воїнів "Азовсталі", які зараз перебувають у полоні російських окупантів.