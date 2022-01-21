Не збиралися нападати: Лавров образився на слова США про Україну

Глава МЗС РФ розповів про зустріч із держсекретарем США

/ Фото: Reuters

Росія отримає письмові відповіді на свої вимоги до Заходу, заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві.

"Ми обговорювали Україну сьогодні. Наші американські колеги спробували поставити на чільне місце проблеми на кордоні РФ з Україною, спробували зумовити необхідність деескалації – це вже стало заклинанням. Завершили ми домовленістю про те, що нам будуть представлені наступного тижня письмові відповіді на всі наші пропозиції", – сказав він.

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Також Лавров сказав, що Росія не має наміру нападати на Україну

"Була заява, що Україна жодної загрози для Росії не становить. Хочу ще раз нагадати, що Росія ніколи ніде і жодного разу не загрожувала українському народу… Ви стверджуєте, що ми збираємось напасти на Україну, хоча ми багато разів пояснювали, що це не так", – заявив глава МЗС РФ.

Лавров також зазначив, що Блінкен підтвердив заяву Байдена щодо України.

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"Ми вважаємо, що українське питання вимагає пильної уваги, але не варто зводити до цього питання всю проблему європейської архітектури безпеки. Про Україну Ентоні Блінкен підтвердив те, що говорив Байден, про їхню готовність сприяти реалізації Мінських домовленостей", – сказав він.

Зустріч Блінкена та Лаврова

Зустріч глави МЗС Росії та держсекретаря США тривала півтори години. На ній сторони обговорювали питання безпеки. Зокрема, Блінкен заявив, що у разі ескалації Росії буде дано жорстку відповідь.

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Він також сказав, що не розраховує на вирішення всіх питань на цих переговорах, але сподівається, що Росія обере мирний шлях вирішення конфлікту.

Лавров зазначив, що Росія також не очікує великих проривів, але чекає на конкретні відповіді на свої пропозиції.

Ця зустріч стала вже четвертою у низці переговорів Росії із Заходом цього року. Раніше представники Росії зустрічалися з представниками США, НАТО та ОБСЄ.

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