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Не тільки Японія: хто ще може заявити територіальні претензії Росії

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8 березня, 12:31
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Окрім Курильських островів є й інші спірні території
Росії можуть заявити територіальні претензії.
Росії можуть заявити територіальні претензії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не тільки Японія, але й інші країни можуть заявити про територіальні претензії до Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО в Facebook.

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Як відомо, Японія продовжує вирішувати питання Курильських островів, які перебувають зараз у складі РФ.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголосив, що питання Курильських островів ще не вирішене.

"Для Токіо вказані острови – предмет давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем", – йдеться в повідомленні.

Інші спірні території

Є ще кілька територій сучасної РФ, що історично були у складі інших держав:

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  • Карелія - провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала Радянському Союзу.
  • Калінінград (до 1946 року Кенігсберг) – колишнє місто в Пруссії, взяте радянськими військами під час Другої світової війни. 17 жовтня 1945 року Пруссію приєднали до СРСР.

У РНБО України нагадують, що Радянський Союз як держава припинила своє існування у 1991 році.

Спірні території Росії. Фото: РНБО

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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