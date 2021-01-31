Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Не захистили від шахраїв: у Росії п'яний слюсар обстріляв банк і відділок поліції

31 січня, 01:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліцейські поранили стрілка при затриманні

У Росії в місті Когалимі (Ханти-Мансійський автономний округ) місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння розстріляв відділ поліції і банк, а також влаштував ДТП.

Реклама

Про це повідомляє російський телеграм-канал "112"

За інформацією видання, слюсар Олександр Барський напередодні посварився з дружиною, яка повідомила йому, що телефонні шахраї обдурили її на 98 тисяч рублів сімейних заощаджень.

Після сварки чоловік напився і в якийсь момент вирішив, що в тому, що його сім'я втратила гроші, винна не дружина, а поліція, яка не ловить шахраїв, і банк, який не припиняє такі злочини.

Прихопивши свою мисливську рушницю Барський сів у машину і помчав до міськвідділу поліції, де зробив кілька пострілів по будинку, а звідти поїхав у банк, по дорозі потрапивши в невелике ДТП.

Реклама

Банк чоловік також обстріляв, крім того він також направив зброю в бік поліцейських, які приїхали на місце події та вимагали скласти зброю і здатися.

В тренді
Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального зачинені кафе і магазини

В результаті правоохоронцям довелося зробити попереджувальний постріл і чоловіка поранили в плече.

Його затримали і доправили до лікарні. Щодо стрілка порушено дві кримінальні статті – "Хуліганство" і "Посягання на життя співробітників поліції".

Нагадаємо, 29 січня в Броварах вночі зі стріляниною затримали серійного викрадача автомобілів.

Ми також повідомляли, що в Сполучених Штатах в Індіанаполісі щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в житловому будинку, зокрема вагітна жінка.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія поліція стрільба п'яні слюсар
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти