Не захистили від шахраїв: у Росії п'яний слюсар обстріляв банк і відділок поліції

У Росії в місті Когалимі (Ханти-Мансійський автономний округ) місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння розстріляв відділ поліції і банк, а також влаштував ДТП.

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Про це повідомляє російський телеграм-канал "112"

За інформацією видання, слюсар Олександр Барський напередодні посварився з дружиною, яка повідомила йому, що телефонні шахраї обдурили її на 98 тисяч рублів сімейних заощаджень.

Після сварки чоловік напився і в якийсь момент вирішив, що в тому, що його сім'я втратила гроші, винна не дружина, а поліція, яка не ловить шахраїв, і банк, який не припиняє такі злочини.

Прихопивши свою мисливську рушницю Барський сів у машину і помчав до міськвідділу поліції, де зробив кілька пострілів по будинку, а звідти поїхав у банк, по дорозі потрапивши в невелике ДТП.

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Банк чоловік також обстріляв, крім того він також направив зброю в бік поліцейських, які приїхали на місце події та вимагали скласти зброю і здатися.

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В результаті правоохоронцям довелося зробити попереджувальний постріл і чоловіка поранили в плече.

Його затримали і доправили до лікарні. Щодо стрілка порушено дві кримінальні статті – "Хуліганство" і "Посягання на життя співробітників поліції".

Нагадаємо, 29 січня в Броварах вночі зі стріляниною затримали серійного викрадача автомобілів.

Ми також повідомляли, що в Сполучених Штатах в Індіанаполісі щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в житловому будинку, зокрема вагітна жінка.

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