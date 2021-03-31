"Нема інших методів боротьби". Навальний оголосив голодування в колонії

Російський опозиціонер домагається допуску до нього лікаря і необхідного лікування

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування в колонії, де він відбуває 2,5 роки позбавлення волі у справі "Ів Роше".

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Про це від імені політика повідомили в його Instagram.

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"Це зовні все виглядає складним. А зсередини все просто: а немає у тебе інших методів боротьби, от і повідомляєш", – йдеться в повідомленні.

Рішення Навального пояснили тим, що до нього не пускають лікаря і не передають необхідні медикаменти – його стан погіршився. Після різких болів в спині у чоловіка спочатку німіла права нога, а тепер почала німіти ліва. Він вважає, що це може бути пов'язано з його отруєнням бойовою отрутою "Новачок".

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"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тож лежу голодний, але поки що з двома ногами", – говорить "Навальний".

Він також додав, що приберіг ще "парочку" методів боротьби з невиконанням його прав.

Нагадаємо, що раніше Навальний скаржився на бездіяльність тюремних лікарів – після скарг на болі в спині та оніміння ноги йому давали лише знеболювальне.

Тим часом Україна приєдналася до санкцій, які Європейський Союз ввів проти Росії через отруєння і репресії щодо Навального.

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