Невзоров назвав фаворита у гонитві за престол після відходу Путіна

Журналіст вважає, що можливий наступник Путіна остаточно "з'їхав з котушок"

Олександр Невзоров сказав, хто може очолити Росію після Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко серйозно націлився стати наступником Володимира Путіна.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Олександр Невзоров, який проаналізував програмну статтю заступника глави Адміністрації президента РФ у виданні "Известия".

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Кирієнко, який є куратором захоплених областей України, заявив, що працює "над приєднанням нових територій" до Росії, і анонсував проведення так званого референдуму.

Також він оголосив, що "вся Росія відновлюватиме Донбас, зруйнований фашистами".

"Так, це буде коштувати кілька трильйонів рублів. Але ці гроші будуть виділені з російського бюджету – навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни", – наголосив заступник голови адміністрації Путіна.

Сергій Кіріенко / Фото: сайт Кремля

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Олександр Невзоров, коментуючи статтю Сергія Кірієнка, пише:

"Офігіти. Перше враження, що Кирієнко остаточно з'їхав з котушок. Його звернення, яке з'явилося вранці на офіційному сайті газети "Известия", витримане в абсолютно президентських інтонаціях. Така риторика була б доречна лише поруч із фізіономією Путіна в чорній рамочці. Скидається, що Кірієнко виграє підкилимну битву за престол. Втім, цікавою в цій енцикліці є обіцянка "витратити трильйони бюджетних коштів" на відновлення Донбасу. Тут все зрозуміло, тут пісня "останній розпил настає". Публіка зрозуміє, що марафетити руїни будуть її коштом. Потім руїни все одно відбере Україна".

Також журналіст спрогнозував, що "через оголошення сум "на відновлення" звернення Кирієнка провисить недовго".

Зазначимо, що статтю дійсно незабаром було видалено із сайту "Известия", але вона доступна у кеші Google.

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Хто може змінити Путіна на посаді президента РФ

Політолог Валерій Соловей вважає, що в РФ розглядають чотирьох кандидатів, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента:

Сергій Кирієнко , перший заступник глави Адміністрації президента РФ;

, перший заступник глави Адміністрації президента РФ; Сергій Собянін , мер Москви і, безперечно, один з найпопулярніших у Росії людей, окрім Путіна;

, мер Москви і, безперечно, один з найпопулярніших у Росії людей, окрім Путіна; Дмитро Медведєв , який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, близький до Путіна.

, який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, близький до Путіна. Микола Патрушев, директор ФСБ, призначений "дублером" Путіна, зокрема у разі хвороби.

Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від ймовірної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.