Ні дня без "хлопків". У Росії стався потужний вибух біля військової бази (відео)

Удар завдали нібито двома вертольотами

Військову частину у Клинцях обстріляли з вертольотів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії знову "хлопки" у Клинцях Брянської області. Цього разу постраждала військова база. Місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Як стверджують російські ЗМІ, у місті Клинці Брянської області стався вибух, після чого у мешканців зникла вода, а над містом літають гелікоптери.

Зазначається, що "за непідтвердженими даними", снаряд нібито зачепив частину військової бази.

У місцевих пабліках паніка – нібито уламки влучили у приватні будинки, "жінці відірвало ногу". Також пишуть про удар по військовій частині двома гелікоптерами.

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Не перший випадок за останній тиждень

11 червня повідомлялося, що у Клинцях Брянської області Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа на території військової частини.

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У місцевій військовій частині чули один сильний вибух і три менш гучні. Тоді повідомляли, що постраждала військова техніка, яку використовували в Україні.

Нагадаємо, у Росії заявляли, що ЗСУ нібито обстріляли село Случовськ Погарського району Брянської області, внаслідок чого спалахнули два будинки.

Сайт "Сьогодні" раніше з'ясовував, що відбувається у прикордонних областях і хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.