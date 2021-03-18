80 тисяч осіб без масок і дистанції: відео зі "свята окупації Криму" в Москві

Москвичі немов забули про коронавірусну пандемію та масово порушують епідеміологічні приписи

У Москві проходить концерт на честь семиріччя незаконного приєднання Росією Кримського півострова.

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Організатори заходу обіцяли, що він буде безкоштовним для відвідувачів, але через поширення коронавірусної інфекції – РФ є четвертою в світі за кількістю хворих – хотіли заповнити стадіон "Лужники" лише наполовину.

Однак, як видно на відео, найбільший майданчик країни був заповнена повністю – "Лужники" вміщають до 80 тисяч глядачів.

При цьому не спостерігається дотримання жодних карантинних заходів – глядачі не дотримуються дистанції, а також не носять маски.

Крім російських артистів, на концерті на честь "свята окупації" також виступив президент Володимир Путін.

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Згідно з офіційними даними російського МОЗ, з початку поширення коронавірусу в країні виявили майже 4,3 млн випадків COVID-19, з яких близько 92,2 тис. виявилися смертельними.

Найскладніша ситуація при цьому – в Москві, де за увесь час пандемії виявили понад мільйон хворих. Наразі в російській столиці налічується понад 64 тис. випадків COVID-19.

Нагадаємо, що вчора Росія провела в Радбезі ООН пропагандистське засідання щодо Криму, після чого 19 країн виступили зі спільною заявою з вимогою припинити окупацію півострова.

Та яка ситуація в Криму склалася через сім років після окупації насправді, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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