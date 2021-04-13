Ніколи не бачила, щоб так шкіра обтягувала череп: дружина Навального розповіла про його стан

Російський опозиціонер сильно схуд, говорить насилу, а лікарів до нього в камеру не пускають, каже Юлія Навальная

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який тримає голодовку і подав до суду на колонію, де його утримують, зараз говорить важко і сильно схуд.

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Однак як розповіла його дружина Юлія Навального в Instagram, здаватися він не збирається.

"Він все такий же життєрадісний і веселий. Правда, говорить важко і час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб відпочити. Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня і важить вже 76 кг при зрості 190", – написала вона.

За її словами, лікаря до її чоловікові досі не пускають.

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"Ніколи не бачила, щоб так шкіра обтягувала череп, але знаю, що здаватися він не збирається", – додала Юлія.

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Нагадаємо, Навальний відбуває 2,5 роки позбавлення волі у справі "Ів Роше" – в лютому йому замінили умовний строк реальним за те, що він не відзначався у інспекторів по УДО, перебуваючи на лікуванні в Німеччині.

Також ми писали, що опозиціонер оголосив голодування через ненадання йому належної медичної допомоги – після етапування у нього з'явилися болі в спині і почали німіти ноги.

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