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Новою гарячою точкою у війні проти України може стати місто у самій Росії — CNN

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 червня, 11:39
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В РФ бурхливо відреагували на рішення Литви
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наростає напруженість навколо російського ексклаву Калінінградської області — ізольованої, але стратегічно важливої території на узбережжі Балтійського моря, яка незабаром може бути втягнута у війну Кремля. Скандал через заборону Литви на транзит певних товарів через її територію до регіону РФ загрожує ескалацією напруженості між Москвою та ЄС. Про це повідомляє CNN.

Росія бурхливо відреагувала на заборону Литви на ввезення підсанкційних товарів через свою територію та Калінінград. Однак Литва каже, що вона просто підтримує санкції Європейського Союзу.

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У понеділок офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок є безпрецедентним і Росія вважає його незаконним. "Звичайно, це частина блокади", — сказав він.

Інші російські офіційні особи пригрозили відповісти. Зокрема, висловився секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Росія обов'язково відповість на такі ворожі дії. Заходи опрацьовуються у міжвідомчому форматі, та їх буде вжито найближчим часом. Їхні наслідки матимуть серйозний негативний вплив на населення Литви", – заявив він.

Тимчасового повіреного у справах Литви в Москві в понеділок викликали в МЗС Росії та заявили, що у разі неповного відновлення вантажного транзиту до Калінінградської області Росія залишає за собою право вжити заходів на захист своїх національних інтересів. Але ЄС, чиї санкції Литва застосовує, блокуючи транзит, підтримала її.

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Представник уряду Калінінградської області Дмитро Лисков був змушений закликати мешканців не панікувати. Підсанкційна продукція тепер має доставлятися морем.

Литовський чиновник Роландас Качинскас заявив у вівторок, що "транзит пасажирів та товарів, які не підпадають під санкції ЄС, у Калінінградську область через територію Литви триває безперебійно. Литва не запроваджувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на транзит та діє у повній відповідності до законодавства ЄС".

Підсанкційна продукція, заборонена до ввезення на територію Росії Євросоюзом, – це будівельна техніка, верстати та інше промислове обладнання, деякі предмети розкоші.

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/ Фото: Reuters

Значення Калінінграда

Відколи Росія вторглася в Україну наприкінці лютого, експерти побоювалися, що Калінінградська область може стати осередком напруженості між Москвою та Європою. Це найзахідніша територія Росії та єдина частина країни, оточена державами ЄС. Литва стоїть між нею та Білоруссю, союзником Росії, а Польща межує з нею на півдні.

Значення Калінінграда для Росії ще більше зросло через планований вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Росія давно заперечувала проти присутності країн НАТО навколо Калінінграда.

Росія не визнавала, що має ядерну зброю, що базується в Калінінграді, але в 2018 році Федерація американських науковців дійшла висновку, що Росія значно модернізувала бункер для зберігання ядерної зброї в регіоні, ґрунтуючись на аналізі супутникових знімків.

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