Нові загрози від Путіна: "Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що"

Глава Кремля стверджує, що у нього перед очима люди, які отримали травми і поранення на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не кине Донбас".

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Про це російський президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, цитує "РБК".

"Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що", – заявив глава Кремля.

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Також, як зізнався Путін, у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, в Донбасі".

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"На наших з вами плечах – я говорю" наших з вами ", тому що ви четверта влада – величезна відповідальність за Росію в цілому. І перш ніж прийняти якесь рішення, ми повинні подумати про наслідки будь-якого нашого кроку", – звернувся Путін до учасників зустрічі.

Як повідомляли раніше, всупереч однозначним сигналам з України, в Кремлі з нез'ясовних причин продовжують вважати нашу країну частиною "русского мира".

Втім, дії Кремля суперечать його заявам. Наприклад, раніше президент країни-окупанта Володимир Путін вчергове цинічно звинуватив українську владу в небажанні закінчувати розв'язану Росією війну на Донбасі.

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