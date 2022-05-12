Новий "хлопок". У Хабаровському краї РФ у військовій частині стався вибух

Одна людина загинула, ще кілька постраждали

У РФ стався вибух. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Тейсін Хабаровського краю РФ стався вибух у військовій частині. Внаслідок цього є жертви. Зазначається, що населений пункт лежить за 8800 км від українського кордону.

Про це пишуть росЗМІ, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Що відомо?

У військовій частині селища Тейсін Амурського району Хабаровського краю стався вибух на пороховому складі. Внаслідок цього одна людина загинула, кілька постраждали.

"Там військова частина, щось вибухнуло. Один загинув, кілька людей постраждали. Вони доставлені до лікарні", – сказав співрозмовник ТАСС.

Вибухи під Бєлгородом: спалахнув об'єкт Міноборони РФ

У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу на території об'єкту Міноборони РФ.

"На кордоні трьох муніципалітетів – Борисовського та Бєлгородського районів і Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – цитує заяву губернатора Telegram-канал Baza.

Telegram-канал "Жесть Белгород", посилаючись на губернатора, повідомляє про одного потерпілого серед місцевих мешканців.

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