Новий "хлопок". У прикордонній з Україною Курській області обрушився залізничний міст

Нескорені

Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.

Історія героя