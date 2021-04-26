Новий плацдарм Кремля: про що домовилися Путін і Лукашенко та чим це загрожує Україні

Лукашенко не хоче втрачати владу і продовжує ігри з суверенітетом, але за підтримку Росії доведеться розраховуватися

Так званий замах і нібито спроба перевороту, про які вже котрий день розповідає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, "допомога" у цьому спецслужб Росії та негайний візит білоруського очільника до Кремля – усі ці події матимуть вплив і на Україну, вважають експерти.

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Навіщо насправді їздив до Москви Лукашенко та до чого слід готуватися Україні, політологи розповіли новинам "Сьогодні".

Небезпечні ігри з Росією

Лукашенко не хоче втрачати владу. Має її завдяки російській підтримці – політичній, економічній та інформаційній. Однак, з Кремлем просто так нічого не буває, за все треба розраховуватися.

"И расплачиваться он может только исключительно суверенитетом страны, потому что больших ресурсов, возможности каким-то образом откупится от России, или оплатить ее условно говоря услуги политические поддержки власти Лукашенко нет", – каже білоруський політолог Павло Усов.

Лукашенко це розуміє, але робити щось треба.

"Він спробує зіграти в таку гру, що чим більше інтеграційної риторики, тим краще його будуть сприймати за свого, але при тому він категорично не бажає ділитися владою. Він повертається до старої своєї схеми затягування часу", – зазначає політолог Ігар Тишкевич.

Навіщо Росія "допомагає" Білорусі

Ситуація в самій Білорусі більш-менш стабілізувалася, а з часом, може, і з Європою діалог налагодиться. Лукашенко не вперше свариться з цивілізованим світом. А тоді, можливо, владу Росії віддавати не доведеться. Однак, і Кремль це розуміє. Саме тому з’явився замах на Лукашенка, у правдивість якого мало хто вірить.

"Після того як Росія допомогла Ердогану, то відносини дещо покращилися. Це могла бути частина повторення такої ситуації", – припускає Ігар Тишкевич.

У такий спосіб Москва намагається переконати Лукашенка, що Захід з ним швидко розбереться без Федерації. А щоб безпека була більш надійною, Білорусі варто надати місце під російську військову базу.

"Для того чтобы якобы защитить Беларусь от внешних угроз со стороны Запада и как раз таки в эту парадигму встраивается сфабрикованное покушение на Лукашенко", – вважає Павло Усов.

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По суті, Кремль намагається відрізати Білорусь від зовнішнього світу.

"Лукашенку зробили такий комплекс дій, які його мають переконати в певних речах і переконати його, що Росія його єдиний союзник. В принципі тепер якась багатовекторність багато спрямованість зовнішньої політики вона просто зникла", – каже політолог Євген Магда.

Росія домагається ізоляції Мінська

Наступним кроком Росії будуть спроби організувати торгові війни із сусідами.

"Щоб Білорусь заходила в подальшу і більш глибоку ізоляцію. Тому що для неї це дуже вигідно. За політичною ізоляцією щоб йшла економічна ізоляція. Росії це дуже вигідно", – каже Ігар Тишкевич.

А вже тоді на Лукашенка можна буде тиснути щодо здачі суверенітету.

"Все ожидают, так или иначе, что на протяжении этого ближайшего года Лукашенко будет вынужден пойти на целый ряд политических интеграционных уступок", – каже Павло Усов.

Що загрожує Україні

Лукашенкові доводиться підігрувати Путіну і в українському питанні. Реагувати на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі. Однак, відносини з Києвом тепер погіршаться.

"Лукашенко, який протягом семи років балансував між Росією та Україною, в Мінську працювала тристороння контактна група, у Мінську підписувалися відповідні документи. Зараз на зустрічі з Путіним він пнув Зеленського публічно, тобто показав, що він у цьому конфлікті на боці Росії", – переконаний Євген Магда.

Що це означає для нас? А те, що під час наступних російських навчань "Захід-2021" Федерація зможе спрямовувати проти України війська не лише зі своєї території, а й з Білорусі. Усе в рамках захисту від колективного Заходу.

"Уже было заявлено о том, что воздушное пространство Беларуси будут патрулировать вместе с белорусскими военными, российские военные. Видимо стоит ожидать прибытия российских самолетов военных на территорию Беларуси и

нахождение их здесь на стационарной основе", – зазначає Павло Усов.

І тут Росія демонструє, що одночасно може грати на кількох шахівницях. Маніпулює сусідами у своїх цілях.

"Немає, ну звичайного аналізу, як Росія грає в державах сусідах, тому що кожен сидить на своєму глобусі. Білорусь сидить на глобусі Білорусі. Україна сидить на глобусі України, і вважають, що та сама Росія в першу чергу займається саме ними. І коли ти бачиш лише частину внутрішню, ти не бачиш усієї картини і не бачиш складниками, якої гульні ти є", – впевнений Ігар Тишкевич.

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Поки Лукашенко був у Москві, він погоджувався на інтеграцію, та коли повернувся до Мінська, запевнив, Білорусь не здасть. А в тому, що про це говорять, знову ж винен Захід. Він також оголосив найважливіше для нього рішення – про наділення Ради безпеки Білорусі повноважннями на випадок його смерті.

А це означає, вважають експерти, що за владу Лукашенко боротиметься і надалі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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