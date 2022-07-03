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Про що Путін говорив із Макроном перед вторгненням в Україну (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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3 липня, 21:58
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Журналісти записали телефонну розмову двох президентів, у Кремлі обурені публікацією переговорів
Опубліковано зміст розмови Путіна та Макрона
Опубліковано зміст розмови Путіна та Макрона / Фото: Колаж: Сьогодні

Фрагмент телефонних переговорів президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона показали у французькому документальному фільмі "Президент, Європа, Війна".

У розмові, що відбулася напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін звертається до Макрона на "ти" та скаржиться на невиконання українською владою своїх зобов'язань.

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Як виявилося, розмова не була конфіденційною – звук поставили на гучний зв'язок, а до кабінету Макрона запросили журналістів із камерами.

"Що сказати? Ти і так бачиш, що там відбувається. І ти, і канцлер мені сказали, що пан Зеленський готовий до якихось конкретних кроків, що він підготував якісь законопроєкти щодо виконання Мінських угод. Ну і що з'явилося? 17 лютого пан Зеленський заявив, що Мінські угоди, цитую – "складені так, щоб ми від початку були у програшній позиції". Наш шановний колега пан Зеленський насправді нічого не робить, він вас обманює. Не знаю, чи чув ти – заявив вчора, що вважає, що Україна має повернутись до ядерного статусу..." – розповідає Путін.

Нагадаємо, телефонний дзвінок відбувся 20 лютого за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У розмові Путін також запропонував Макрону врахувати "мирні пропозиції" так званих "Л/ДНР", на що той сказав, що "чхати хотів на пропозиції сепаратистів". Крім того, кремлівський диктатор заявляв, що президент Франції має намір переглянути "Мінськ".

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"Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюся його виконувати!", – відповів Макрон.

У Кремлі обурилися публікацією переговорів Макрона та Путіна

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в коментарі російським ЗМІ назвала публікацію розмови президентів "небаченою у дипломатичній практиці".

"Коли здійснюються дзвінки на найвищому рівні, а вони зараз стали ходовим інструментом дипломатії... це, звичайно, конфіденційна історія. Два лідери, іноді й на трьох бувають розмови по відеозв'язку. Звичайно, це закриті переговори... Виявляється, всю розмову записувала журналістська камера з журналістами, які сиділи і все це знімали, насправді це приклад того, що саме так вони розуміють слово "дипломатія", – сказала Захарова.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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