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Занепокоєні присутністю НАТО в Україні і санкціями ЄС – переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин

14 липня 2021 19:44

Богдан Приходько Богдан Приходько

Зустріч глав держав проходила в Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга

Володимир Путін та Олександр Лукашенко стурбовані навчанням НАТО в Черному морі. Фото: колаж "Сьогодні"

Володимир Путін та Олександр Лукашенко стурбовані навчанням НАТО в Черному морі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін провели переговори в Санкт-Петербурзі, під час яких обговорили ситуацію зі збільшенням військової присутності блоку НАТО на території України . Про це повідомила прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт, інформує "Белта" в середу, 14 липня.

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Зазначається, що зустріч глав держав проходила в Костянтинівському палаці і тривала більше 5 годин. Як зазначила Ейсмонт, Лукашенко і Путіна турбує проведення масштабних навчань і плани Альянсу з будівництва в Україні військових баз.

Також Лукашенко і Путін обговорили санкції, які вводяться Європейським союзом проти Білорусі та Росії. Білоруський лідер підкреслив, що країни витримають цей удар.

"Навіть не витримаємо – ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився" , – сказав він.

Олександр Лукашенко и Володимир Путін. Фото пресс-служби президента Росії
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Олександр Лукашенко и Володимир Путін. Фото пресс-служби президента Росії

Лукашенко також наголосив на необхідності приділяти пріоритетну увагу питанням безпеки Білорусі і Росії.

"Як би вони нас не заколисували, ми бачимо, що зробили в свій час правильно, приділяючи увагу обороні наших держав і безпеці. Я багато вам розповім, що відбувається. Динаміка скажена. Кожен день щось змінюється" , – сказав президент.

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Глава держави підкреслив, що противники влади в Білорусі перейшли до індивідуального терору. Це стало наступним етапом так званої кольорової революції або повстання в Білорусі.

"Ми всіх їх обчислимо. І знайдемо, притягнемо до відповідальності, до того ж в серйозній формі" , – сказав Олександр Лукашенко.

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У свою чергу президент Росії підкреслив, що Білорусь залишається для Росії великим і надійним партнером в економіці. Він звернув увагу, що, незважаючи на зовнішні виклики, санкції і пандемію, економіка Білорусі демонструє непогані показники. Зокрема, республіка обслуговує всі кредити, більш того, її зовнішній борг скорочується.

"У цьому сенсі Білорусь надійний, стабільний партнер" , – заявив російський лідер.

Нагадаємо, США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб , В тому числі родичів Олександра Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Мінську обговорювали питання співпраці з Росією по авіасполученню в зв'язку з тим, що багато країн Європи припинили літати над Білоруссю і не пускають в свій повітряний простір білоруські літаки. Лукашенко навіть образився на Зеленського і заявив, що проситиме Путіна допомогти полетіти йому в окупований Крим.

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