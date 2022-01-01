Обмотали грілками та бронежилетом: Путін розсмішив своїм виглядом у Новий рік (фото)

Під час новорічного звернення президент РФ Володимир Путін був одягнений у чорне пальто, гудзики якого розходилися на животі і живіт здавався неприродно великим.
Користувачі мережі помітили дивний момент у його відеозверненні та засипали знущальними жартами.
Вони припустили, що його обмотали вовняним поясом або обклали грілками.
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"Я спочатку думав, що там складені руки, а рукави порожні. Але він підняв руку і почухав носа", – написав один із користувачів.
Хтось припустив, що він надів на себе бронежилет.
А що сказав Зеленський
За традицією, що склалася сьогодні, 31 грудня 2021 року, президент привітає українців з наступаючим Новим роком.
Переговори Байдена і Путіна
- У ніч проти 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.
- Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти в районі східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.
- Після дзвінка президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів по Росії закликали Білий дім оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення до України.