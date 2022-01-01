Обмотали грілками та бронежилетом: Путін розсмішив своїм виглядом у Новий рік (фото)

Глава країни-агресора одягнув пальто, що стирчить на животі

Путин розмішився своїм зовнішнім виглядом / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час новорічного звернення президент РФ Володимир Путін був одягнений у чорне пальто, гудзики якого розходилися на животі і живіт здавався неприродно великим.

Користувачі мережі помітили дивний момент у його відеозверненні та засипали знущальними жартами.

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Вони припустили, що його обмотали вовняним поясом або обклали грілками.

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"Я спочатку думав, що там складені руки, а рукави порожні. Але він підняв руку і почухав носа", – написав один із користувачів.

Хтось припустив, що він надів на себе бронежилет.

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А що сказав Зеленський

За традицією, що склалася сьогодні, 31 грудня 2021 року, президент привітає українців з наступаючим Новим роком.

Переговори Байдена і Путіна