Обстріл британського есмінця поблизу Криму: у Путіна вибухнули погрозами

Російські прикордонники жорстко реагуватимуть на провокації у Чорному морі, пообіцяли в Кремлі

Пєсков назвав провокацією дії британського есмінця. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі назвали провокацією прохід британського есмінця Defender, який був "обстріляний" російськими військовими поблизу окупованого Криму, і натякнули, що у разі повторення ситуації Росія вживатиме жорстких заходів.

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Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна.

Він пообіцяв, що російські прикордонники "жорстко реагуватимуть на провокації у Чорному морі".

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо у зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація", – заявив Пєсков.

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Також сьогодні в МЗС РФ заявили, що російські військові можуть бомбити "порушників" морського кордону не тільки по курсу прямування корабля, але і прямо в ціль. У Кремлі підтвердили, що Росія готова до жорстких заходів.

"У разі повторення неприйнятних провокаційних дій, в разі, якщо ці дії заходять занадто далеко, не можна виключати жодних опцій в плані законного захисту кордонів Російської Федерації", – заявив Пєсков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні пояснили "напад" РФ на британський есмінець спробою зірвати навчання Sea Breeze-2021. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські окупанти навчальну стрільбу видали за героїчне відбиття атаки підступного британського есмінця.

Тим часом журналіст BBC, який якраз перебував в момент російської провокації на есмінці, розповів, що РФ погрожувала і намагалася змусити Defender змінити курс.