Русский
$ 27,27
32,6
  1. Світові новини
  2. Росія

Обстріл британського есмінця поблизу Криму: у Путіна вибухнули погрозами

24 червня 2021 14:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські прикордонники жорстко реагуватимуть на провокації у Чорному морі, пообіцяли в Кремлі

Пєсков назвав провокацією дії британського есмінця. Колаж "Сьогодні"

Пєсков назвав провокацією дії британського есмінця. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі назвали провокацією прохід британського есмінця Defender, який був "обстріляний" російськими військовими поблизу окупованого Криму, і натякнули, що у разі повторення ситуації Росія вживатиме жорстких заходів.

Реклама

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна.

Він пообіцяв, що російські прикордонники "жорстко реагуватимуть на провокації у Чорному морі".

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо у зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація", – заявив Пєсков.

Читайте також: Погрожували відкрити вогонь: опубліковано відео з борта британського есмінця

Реклама

Також сьогодні в МЗС РФ заявили, що російські військові можуть бомбити "порушників" морського кордону не тільки по курсу прямування корабля, але і прямо в ціль. У Кремлі підтвердили, що Росія готова до жорстких заходів.

Не пропусти!
Шведи вичавлюють з мікромоменту гол: лідер атак України розібрав суперника по плей-оф
Олександр Зубков забивав за збірну напередодні Євро-2020

"У разі повторення неприйнятних провокаційних дій, в разі, якщо ці дії заходять занадто далеко, не можна виключати жодних опцій в плані законного захисту кордонів Російської Федерації", – заявив Пєсков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні пояснили "напад" РФ на британський есмінець спробою зірвати навчання Sea Breeze-2021. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські окупанти навчальну стрільбу видали за героїчне відбиття атаки підступного британського есмінця.

Тим часом журналіст BBC, який якраз перебував в момент російської провокації на есмінці, розповів, що РФ погрожувала і намагалася змусити Defender змінити курс.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві
Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в ЖеневіІнші країни
У Москві чутно вибухи – що сталося (оновлено)
У Москві чутно вибухи – що сталося (оновлено)Росія
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з Байденом
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з БайденомРосія
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
"Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?" – в чому полягає план БайденаВлада
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти