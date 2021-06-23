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"Обстріл" есмінця поблизу Криму: РФ викликала "на килим" військового аташе Британії

23 червня 2021 14:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росіяни вважають, що британський корабель нібито порушив морський кордон і вторгся у води РФ

Фото: facebook.com/chf.press

Фото: facebook.com/chf.press

Через інцидент з британським есмінцем Defender у Чорному морі, у бік якого росіяни відкрили вогонь, Міністерство оборони РФ вже викликало військового аташе Великої Британії.

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Про це пише Інтерфакс.

"У зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації до Міноборони Росії викликаний аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії у Москві", – йдеться в повідомленні відомства.

Також напередодні Росія просила США відмовитися від навчань з Україною. Москва вважає, що українсько-американські навчання Sea Breeze, в яких планується задіяти біля 40 бойових кораблів українських, американських та інших країн-партнерів, підвищують ризик виникнення небезпечних інцидентів у Чорному морі.

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Як ми вже писали, сьогодні на спільній з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі пресконференції Зеленський закликав НАТО посилити безпеку у Чорноморському регіоні.

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Дивіться також в нашому сюжеті про те, як Велика Британія будуватиме морські бази в Україні:

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