Росія розпочала ядерні навчання. Чи буде атомна війна?

Зворотний бік доктрини стримування у тому, що по ядерній державі, яка першою застосувала такую зброю, інші ядерні держави мають вдарити у відповідь. Інакше згодом атомні бомби застосовуватимуться неконтрольовано

Одним із найбільших комплексів Путіна є "комплекс Карибської кризи". Фото: колаж "Сьогодні"

Після вимог зупинити постачання західної зброї в Україну та натяків на можливість застосування стратегічної зброї, Росія 1 червня почала проводити навчання із новітніми комплексами для запуску ядерних ракет "Ярс". Сайт "Сегодня" з'ясував, з якою метою армія РФ проводить навчальні маневри і чи існує реальна загроза Третьої світової, ядерної війни.

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Виведення ракетних комплексів на позиції

В Іванівській області Росії 1 червня 2022 року стартували військові навчання бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" (ядерна ракета стримування). Про це повідомила пресс-служба Міністерства оборони РФ.

Наголошується, що до військових навчань залучено близько тисячі військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів довжиною до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", – йдеться у повідомленні.

Маневри установок "Ярс" проводить Тейковський з'єднання РВСН. РВСН – рід військ збройних сил РФ, призначений для ядерного стримування можливої агресії потенційного супротивника.

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У Росії стартували військові навчання пускових установок стратегічних комплексів "Ярс"

"Ярс" – російський стратегічний ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною, що розділяється. Тактико-технічні характеристики "Ярса" не розкриваються, але відомо, що він здатний вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів.

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Чому Росія розпочала "ядерні навчання" під час війни з Україною

Політолог Вадим Карасьов вважає, що, організувавши ядерні навчання, Росія розпочала гру підвищення ставок.

"Росія демонструє Україні та світу новий вид стратегічного озброєння з дальністю стрілянини – 11 тисяч км. Це попередження, що якщо Захід не припинить постачати українській армії найсучасніші РСЗВ та системи ППО, а тим більше, якщо вирішить передати ЗСУ далекобійні ракети, тоді Росія буде готова перевести бойові дії з локальних (на території України) до глобальних (Європа та США), аж до завдання удару по центрах прийняття рішень у західних країнах ядерною зброєю, таким як "Ярс", – каже "Сьогодні" Карасьов.

До речі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і посол Росії у США Анатолій Антонов заявляли, що у разі постачання в Україну американських систем залпового вогню (РСЗВ), російські міста опиняться під загрозою обстрілу з прикордонних районів і це стане "кроком до неприйнятної ескалації ".

Сергій Лавров: "Постачання далекобійних озброєнь буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації" / Фото: МЗС Росії

Олії у вогонь підлили і російські пропагандистські ЗМІ.

"Путін не може зазнати поразки, тому що, вибачте, – ядерна держава . Якщо ЗСУ обстріляють територію Росії з американської РСЗВ, якщо під обстріл потрапить атомна електростанція або велике місто, то Росія завдасть удару у відповідь по США, і плювати на "п'яту статтю" (статута НАТО, за якою збройний напад на одну з держав Альянсу вважається нападом на всіх). Адже в цьому випадку американці нестимуть пряму відповідальність за напад українців на Росію" , – заявив скандальний телеведучий Володимир Соловйов.

Шантаж чи реальна загроза

На думку Карасьова, Росія зараз шантажує Захід, розмахуючи ядерними ракетами. Проте США та Європа ставляться до загрози ядерної атаки Росії з усією серйозністю.

"Захід не хоче, щоб війна в Україні вийшла за межі нашої країни і перекинулася на його територію. Тим більше, там не хочуть допустити початку ядерної війни", – каже нам Карасьов.

Екс-заступник голови Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко також вважає, що проведення Росією ядерних навчань є елементом тиску на керівництво України та її західних союзників.

"На Заході зараз активувалися проросійські політики. У ЄС Україні постійно ставлять палиці у колеса. Десь відіграють роль національні інтереси, десь особисті, десь російські гроші. Зараз Росія кладе на стіл черговий козир у вигляді ядерної зброї" , – каже "Сегодня" Романенко.

Водночас генерал не відкидає, що Росія може перейти від загроз до дій.

"Раніше Зеленський говорив, що якщо Путіна буде загнано в кут, він зможе натиснути "червону кнопку". До того ж те, що Росія "проводила навчання" перед нападом на Україну, свідчить, що "ядерні навчання" так само можуть трансформуватися в реальну війну" , – каже Романенко.

Ігор Романенко: "ядерні навчання" можуть трансформуватися у реальну війну. Фото: Facebook

Зазначимо, що ядерну зброю називають також "зброєю стримування". Принцип такий: якщо у тебе є ядерна зброя, то інші країни остерігаються на тебе нападати. Це зрозуміло.

Але принцип ядерного стримування має зворотний бік. Якщо ти першим застосував ядерну зброю – у тому числі проти країн, які не мають, то інші ядерні держави повинні вдарити у відповідь. Чому?

Бо якщо вони промовчать, застосування ядерної зброї стане неконтрольованим. Допустимо, Путін ударив по Україні, і йому це зійшло з рук. Захід знову промовчав.

Тоді Путін може продовжувати. Він ударить по європейських країнах, наприклад, по Польщі. Захід знову змовчить?

Побачивши, що Росії все зійшло з рук, Китай завдасть ядерного удару по Тайваню. Ізраїль – по Ірану. Північна Корея по Південній. Індія Афганістану або навпаки...

Наслідки цих начебто локальних конфліктів будуть згубними для світу загалом. Тому ядерні держави стверджують, що обов'язково вдарять по тому, хто наважиться застосувати ядерну зброю першою.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив важливу заяву щодо можливого застосування ядерної зброї Росією.

"У разі застосування зброї масової поразки Великобританія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь " , – зазначив Джонсон.

Борис Джонсон: "У разі застосування зброї масової поразки Великобританія залишає за собою право завдати удару у відповідь". Фото: Facebook

Вадим Карасьов вважає, що Путін не піде далі шантажу, розуміючи, до яких масштабних та трагічних наслідків приведе натискання "червоної кнопки". На думку експерта, США також не зацікавлені у третій світовій та ядерній війні.

"Ядерні ракети так і залишаться "зброєю стримування", червоні лінії не будуть перетнуті Росією та США, а війна в Україні без далекобійних американських ракет, швидше за все, не вийде за межі країни. У цьому не зацікавлені ні Москва, ні Вашингтон" , – Підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Ядерні ракети так і залишаться "зброєю стримування". Фото: Facebook

Яка ядерна зброя має РФ і США

За даними МЗС Росії , станом на 2021 рік, сумарна кількість стратегічних наступальних озброєнь становила:

Росія:

517 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на суші, на підводних човнах та важких бомбардувальниках;

1456 одиниць боєзарядів для розгорнутих МБР;

767 нерозгорнутих ракет та бомбардувальників.

США:

651 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на суші, на підводних човнах та важких бомбардувальниках;

1357 боєзарядів для розгорнутих МБР;

800 нерозгорнутих ракет та бомбардувальників.

У МЗС РФ також повідомляли, що договір про заходи щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний Росією та США у 2010 році, передбачає, що країни можуть мати 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників, а також 1 55 боєзарядів для них. Крім того, на озброєнні армій РФ та США можуть бути 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.

Загроза ядерного удару