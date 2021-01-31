Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Одним абзацом. Як минув день протестів на підтримку Навального

31 січня, 21:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, що відбувалося сьогодні на мітингах в Росії

У неділю, 31 січня, майже в 100 містах Росії пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Затримано щонайменше 4,5 тисячі осіб, з них 82 – журналісти.

Реклама

Що сьогодні відбувалося на акціях на підтримку Навального:

Протести в столиці почалися близько 12:00, але перші затриманняпочалися ще до мітингу. Поліція почала затримувати перехожих. У Москві були виставлені посилені наряди поліції біля посольств і на головних розв'язках доріг. Кореспондента каналу штабу Навального Дмитра Низовцева затримали, коли він виходив з будинку. Як з'ясувалося, поліцейські всю ніч чергували біля його квартири. Станом на 12:15 за Києвом в Росії було затримано 1009 осіб. Над затриманими жорстоко знущалися. У Владивостоці стріляли з травматичної зброї, били електрошокером і застосовували фізичне насильство. Дружина Навального приєдналася до протестувальників у Москві, силовики затримали жінкуі відвезли в поліцію. Протестувальники дійшли до СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального. Росгвардія перекрила підходи до СІЗОі почала затримувати учасників протесту. У центрі Москви, біля станції метро "Тверська", один з протестувальників підпалив себе, а біля слідчого ізолятора "Матроська тиша" силовики почали бити кийками чоловіка. За весь день протестів затримали понад 5 тисяч осіб. Найбільше затримань було в Москві – 1450. Правозахисники, адвокати і члени ОНК в багатьох регіонах Росії повідомляють про порушення прав затриманих у ВП і ВВС. Захисників не пускали по кілька годин.

В тренді
У центрі Москви під час протесту чоловік підпалив себе (фото, відео)
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести СІЗО Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Росія вийшла на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)
Росія вийшла на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)Росія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти