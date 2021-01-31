Одним абзацом. Як минув день протестів на підтримку Навального

У неділю, 31 січня, майже в 100 містах Росії пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Затримано щонайменше 4,5 тисячі осіб, з них 82 – журналісти.

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Що сьогодні відбувалося на акціях на підтримку Навального:

Протести в столиці почалися близько 12:00, але перші затриманняпочалися ще до мітингу. Поліція почала затримувати перехожих. У Москві були виставлені посилені наряди поліції біля посольств і на головних розв'язках доріг. Кореспондента каналу штабу Навального Дмитра Низовцева затримали, коли він виходив з будинку. Як з'ясувалося, поліцейські всю ніч чергували біля його квартири. Станом на 12:15 за Києвом в Росії було затримано 1009 осіб. Над затриманими жорстоко знущалися. У Владивостоці стріляли з травматичної зброї, били електрошокером і застосовували фізичне насильство. Дружина Навального приєдналася до протестувальників у Москві, силовики затримали жінкуі відвезли в поліцію. Протестувальники дійшли до СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального. Росгвардія перекрила підходи до СІЗОі почала затримувати учасників протесту. У центрі Москви, біля станції метро "Тверська", один з протестувальників підпалив себе, а біля слідчого ізолятора "Матроська тиша" силовики почали бити кийками чоловіка. За весь день протестів затримали понад 5 тисяч осіб. Найбільше затримань було в Москві – 1450. Правозахисники, адвокати і члени ОНК в багатьох регіонах Росії повідомляють про порушення прав затриманих у ВП і ВВС. Захисників не пускали по кілька годин.

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