Одним абзацом. Як виносили вирок Олексію Навальному

2 лютого російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 року колонії. До набрання вироком чинності Навальний залишиться під вартою.

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Як суд виносив вирок Навальному:

Перед оголошенням рішення в центрі Москви була зосереджена поліція. На Китай-місті, в районі Пушкінської і Червону площу перекрили. Оголошення вироку вперше дозволили знімати телевізійним операторам. Симоновський суд Москви оголосив рішення, задовольнивши клопотання Федеральної служби виконання покарань РФ і прокуратури за так званою справою "Ів Роше". Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути 2 роки і 8 місяців покарання. Також йому потрібно буде виплатити штраф 500 тисяч рублів. До набрання вироком чинності Навальний залишиться під вартою. Після оголошення вироку штаб Навального оголосив про акцію протесту на Манежній площі в Москві. Водночас США і Велика Британія вимагають негайно звільнити опозиціонера. Дружина Навального Юлія також була присутня в суді. Опозиціонер намалював на стелі сердечко і сказав їй, що "все буде добре". Адвокати Навального мають намір оскаржити рішення суду.

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