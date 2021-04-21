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Одним абзацом. Найголовніше зі звернення Путіна до парламенту Росії

21 квітня, 15:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Монолог президент Росії тривав "скромних" 79 хвилини – він "пройшовся" по внутрішнім проблемам і зовнішній політиці, про всяк випадок пригрозивши війною ворогам

Президент Росії Володимир Путін виступив зі щорічним зверненням до членів Федеральних Зборів РФ – Держдуми і Ради Федерації. Переважна частина його 79-хвилинного монологу була присвячена внутрішньоросійським питанням: вакцинації від коронавірусу, відновленню економіки, підтримці регіонів, розвитку внутрішнього туризму, будівництву нових інфраструктурних об'єктів, а також вирішенню демографічної ситуації та підвищенню середньої тривалості життя росіян. Однак наприкінці виступу Путін звернувся і до міжнародних відносин: поскаржився на те, що Захід "з будь-якого приводу" і "без жодних причин" чіпляє Росію, але не реагує на фейкові звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку замаху на нього і його дітей, назвав українську Революцію Гідності держпереворотом, а втікача Віктора Януковича "президентом України", порівнявши його з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, а також пригрозив країнам, які погрожуватимуть безпеці РФ, "швидкою, асиметричною і жорсткою" відповіддю і заявив, що вони "пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували". Про всяк випадок Путін згадав, що до 2024 року Росія відновить свій ядерний арсенал на 88%.

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Росія загрози Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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