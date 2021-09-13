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Одним абзацом. Все про катастрофу пасажирського літака під Іркутськом

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
13 вересня, 03:21
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Ми зібрали всі подробиці жорсткої посадки пасажирського лайнера внутрішніх авіаліній Росії в Іркутській області 12 вересня
На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи
На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 12 вересня, в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410, на якому разом із екіпажем летіло 16 людей. До ночі з'явилася інформація про жертв і поранених.

Що відомо про катастрофу під Іркутськом

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Близько 19:00 вечора з'явилася інформація, що пасажирський літак L-410, на борту якого перебувало 14 пасажирів і 2 члени екіпажу, здійснив жорстку посадку в тайзі в Іркутській області. До цього він зник з радарів, коли повторно заходив на посадку. Через деякий час її підтвердили в російському МНС. Спочатку повідомлялося, що всі пасажири літака, що впав, живі, але один із них у важкому стані; зокрема про це заявив губернатор Ігор Кобзєв. Але пізніше повідомили про одну жертву, а потім і ще трьох. Згідно з першою інформацією, кільком пасажирам вдалося самостійно вибратися з літака, що впав, а 11 людей застрягли всередині. Першими на допомогу людям прийшли двоє місцевих жителів, пізніше на місце прибули і рятувальники МНС Росії. Роботи зі звільнення людей з літака завершилися близько 23:00. За останніми данними, загинули чотири людини, зокрема один із двох пілотів, три людини, що постраждали при падінні літака в Іркутській області, перебувають у реанімації, загалом у лікарні залишаються 11 людей, одна жінка виписалася. Вижилий пілот повідомив рятувальникам, що під час заходу на друге коло взяли занадто низьку висоту, а через сильний туман не помітили сопку і врізалися в неї.

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